В Харькове в воскресенье возобновят работу метро

12 марта, 00:35
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Метро Харькова (Фото:Харьковский городской совет)

Метро Харькова (Фото:Харьковский городской совет)

Харьковский метрополитен возобновит перевозку пассажиров в воскресенье, 12 марта. Интервал движения на всех линиях метро составит 15 минут.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, трамваи и троллейбусы пока не будут курсировать.

С учетом этого разработана новая схема работы муниципальных автобусов, которая внедряется на время работы метро и обесточивание наземного электротранспорта.

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Во время ночной массированной атаки на Украину в ночь на 9 марта российские оккупанты атаковали Харьков 11 ракетами. В городе не было воды и отопления. В областном центре остановили работу метро, троллейбусов и трамваев.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Харьков Метрополитен Харьковский метрополитен

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