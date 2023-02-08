«Пошли не только парни». В Гвардию наступления записались уже около 600 девушек — Клименко
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб/ВСУ)
В Гвардию наступления подано уже 10 500 заявок только через сайт, среди добровольцев есть и девушки. Средний возраст кандидатов составляет 33 года.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что через сайт подано около 10 500 заявок, через Центр предоставления административных услуг — 6500. Еще около 3500 звонков поступило на горячую линию. По словам Клименко, «она действительно горячая, телефон не умолкает».
«Мы довольны, что не только парни пошли. Средний возраст кандидатов на вступления в эти бригады на сегодняшний день составляет 33 года. Самому старшему 69 лет — был у нас один такой кандидат. Конечно, мы не можем его взять, но есть и такие примеры», — сказал глава МВД.
Среди добровольцев есть молодые парни 18, 20, 22 лет, а еще зарегистрировались 600 девушек. По словам Клименко, девушки смогут работать в разных подразделениях штурмовых бригад, в частности медицинских, логистических и разведывательных.
Министр отметил, что 60% добровольцев подали заявки в подразделения Нацгвардии. При этом самые популярные бригады на данный момент — Лють (Нацполиция) и Сталевий кордон (Госпогранслужба).
Он подчеркнул, что в МВД пытаются сократить время прохождения военно-врачебной комиссии до двух суток. Далее кандидаты проходят физические и психологические испытания.
Комментируя возрастные ограничения, Клименко сказал, что максимальный возраст — около 55 лет. Однако это зависит от того, кто вступает в штурмовую бригаду. Лицо должно пробыть на контракте три года, потому, если контракт еще не подписан, то максимальный возраст добровольца может быть 52 года.
О формировании штурмовых бригад Гвардия наступления глава МВД Игорь Клименко сообщил 2 февраля. Прежде всего, их цель — освободить украинские территории и выйти на международно признанные границы Украины. Основу составят действующие и бывшие полицейские, правоохранители и нацгвардейцы. Обучение бойцов бригад будет продолжаться несколько месяцев. Сначала будет индивидуальным, потом — в составе подразделения.
В Харьковской области решили создать восемь штурмовых бригад Гвардии наступления.