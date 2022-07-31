В ГУР заявили о смене настроений среди жителей оккупированного Крыма. Начинают понимать: угроза войны там становится реальной

31 июля, 16:33
Вадим Скибицкий (Фото:krym.org (RFE/RL))

Вадим Скибицкий (Фото:krym.org (RFE/RL))

В Главном управлении разведки Минобороны видят смены настроений среди населения в оккупированном Крыму. Жители начинают понимать, что угроза войны на территории полуострова становится реальностью.

Об этом представитель ГУР МО Вадим Скибицкий сказал в интервью Крым.Реалии.

По его словам, общественные настроения жителей Крыма отслеживаются.

«Скажу одно: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства — будь то Киев или Харьков, родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе — это те родственники, где братья, сыновья, родители погибли… Угроза переноса войны на территорию Крыма для них это уже становится реальностью», — рассказал Скибицкий.

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Ранее в оперативном командовании Юг заявили, что Россия увеличила корабельную группировку — 14 боевых кораблей маневрируют вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.

31 июля ставленник Кремля, «губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что беспилотник атаковал штаб Черноморского флота России, и обвинил в этом Украину, не приведя доказательств. По его словам, шесть человек получили ранения. В связи с инцидентом в Севастополе отменили все мероприятия к российскому дню ВМФ. Позже «сенатор» Крыма заявила, что штаб флота РФ в Севастополе атаковали из самого города.

В Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины ответили, что такая новость оккупантов свидетельствует о том, что россияне в Крыму боятся ВСУ. Также там добавили, что такими сообщениями РФ признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста.

США, дайте Украине возможность разбомбить Крымский мост – Рамис Юнус, политолог
https://www.youtube.com/watch?v=Z50z_XzMSbU
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Крым Оккупация Крыма ГУР Война России против Украины

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