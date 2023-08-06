Россияне могли имитировать запуск ракет из Беларуси чтобы втянуть страну в войну — ГУР 6 августа, 01:55 Воздушные силы заявили, что днем 5 августа ракеты были запущены с территории Беларуси (Фото:anno1540/Twitter)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что 5 августа россияне могли имитировать пуски ракет из Беларуси.



Об этом сообщает Укринформ.

Он отметил, что таким образом оккупанты могут пытаться втянуть Беларусь в войну.

«Относительно ракет с территории Беларуси — вероятно, это был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций, чтобы втянуть ее в войну против Украины», — заявил Юсов.

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В субботу, 5 августа, российские оккупанты провели массированную ракетную атаку Украины. Было применено несколько типов ракет с разных направлений. Воздушные силы ВСУ заявили, что несколько ракет были запущены с территории Беларуси.

