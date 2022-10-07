На временно оккупированных территориях Украины движение сопротивления будет только усиливаться — разведка 7 октября, 13:32 По данным ГУР, на временно оккупированных территориях Украины движение сопротивления будет только усиливаться (Фото:gur.gov.ua)

На временно оккупированных территориях Украины движение сопротивления будет только усиливаться, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Об этом сообщает пресс-служба разведки.

«Есть закон Украины о сопротивлении, там сказано, что, где, как надо делать, кто руководит, кто координирует эти вопросы. Соответственно, есть и успех: мы реально понимаем, как организовать, как поддержать, как скоординировать все наши усилия, и потому партизанское движение есть и будет только усиливаться», — сказал он.

Видео дня

Скибицкий заявил о мощном движении в Крыму, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей и отметил, что работа заключается не только в уничтожении коллаборантов.

«Все списки всех коллаборантов, которые организовывали, фальсифицировали так называемый „референдум“, вся информация есть, в том числе благодаря нашим гражданам, проживающим на оккупированных территориях, и с самого первого дня эта информация поступает в онлайн-режиме», — сказал он.

Скибицкий добавил, что поэтому РФ пытается не просто держать линию фронта, а активно применять Росгвардию, подразделения ФСБ для того, чтобы усилить и установить полный контроль над этими территориями, но движение сопротивления есть, оно действует.

Представитель военной разведки Украины добавил, что каждый день можно видеть результаты, и патриоты выполняют свои задачи.