Иностранные компании помогают наводить российские ракеты на Украину — ГУР

25 ноября, 13:58
Поделиться:
Последствия ракетного удара России (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Последствия ракетного удара России (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские ракеты не достигают целей без четких координат, которые определяют навигационные системы, заявили в ГУР, в пятницу, 25 ноября.

В ведомстве заявили, что для управления ракет страна-агрессор использует собственную разработку ГЛОНАСС, аналог GPS.

«ГЛОНАСС был создан в 1982 году по заказу Минобороны СССР. Хотя ГЛОНАСС является системой двойного назначения, в основном ее используют российские военные для наведения оружия на украинские города», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Видео дня

По данным разведки, в российской навигационной системе есть слабое место — ГЛОНАСС зависит от микрочипов, производимых иностранными компаниями.

«В российских ракетах и дронах установлены микрочипы иностранного производства с поддержкой ГЛОНАСС — обычно это гражданские чипы, но россияне используют их для военных целей», — сказано в сообщении.

В ГУР добавили, что чипы принимают и обрабатывают координаты ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся в украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

В ведомстве заявили, что ряд иностранных компаний до сих пор продолжает производить микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС:

  • Linx Technologies ( США);
  • Broadcom ( США);
  • Qualcomm ( США);
  • Telit ( США);
  • Maxim Integrated ( США);
  • TRIMBLE ( США);
  • Cavli Wireless ( США);
  • u-blox AG ( Швейцария);
  • STMicroelectronics ( Швейцария);
  • Sierra Wireless ( Канада);
  • NovAtel ( Канада);
  • Septentrio ( Бельгия);
  • Antenova ( Британия).

В ГУР рассказали, что Россия, в свою очередь, продолжает закупать микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам.

Они применяются по меньшей мере в таких видах оружия, таких как:

Читайте также:

Спасатели работают на месте ракетного удара России по Киеву. 23 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko) «Генерал-маньяк». Суровикин — главный идеолог ударов по гражданской инфраструктуре, у РФ не скоро закончатся ракеты — интервью
  • беспилотники Орлан-10 и Shahed-136,
  • РСЗО Торнадо-С и Смерч,
  • ракеты Искандер, Калибр и Кинжал,
  • авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, X-38, X-59МК, X-31.

«Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику. Экспортный контроль и контроль со стороны производителей в таком случае не подействует, ведь Россия постоянно придумывает новые пути обхода санкций и закупки технологий», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что иностранные компании должны осознать прямое влияние своей продукции на обороноспособность агрессора, прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС и убрать функцию поддержки этой навигационной системы из всех своих устройств.

https://www.youtube.com/watch?v=aTCK48wrp-Q&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка Война России против Украины Ракетный удар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X