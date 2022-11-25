Иностранные компании помогают наводить российские ракеты на Украину — ГУР 25 ноября, 13:58 Последствия ракетного удара России (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские ракеты не достигают целей без четких координат, которые определяют навигационные системы, заявили в ГУР, в пятницу, 25 ноября.

В ведомстве заявили, что для управления ракет страна-агрессор использует собственную разработку ГЛОНАСС, аналог GPS.

«ГЛОНАСС был создан в 1982 году по заказу Минобороны СССР. Хотя ГЛОНАСС является системой двойного назначения, в основном ее используют российские военные для наведения оружия на украинские города», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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По данным разведки, в российской навигационной системе есть слабое место — ГЛОНАСС зависит от микрочипов, производимых иностранными компаниями.

«В российских ракетах и дронах установлены микрочипы иностранного производства с поддержкой ГЛОНАСС — обычно это гражданские чипы, но россияне используют их для военных целей», — сказано в сообщении.

В ГУР добавили, что чипы принимают и обрабатывают координаты ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся в украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

В ведомстве заявили, что ряд иностранных компаний до сих пор продолжает производить микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС:

Linx Technologies ( США);

США); Broadcom ( США);

США); Qualcomm ( США);

США); Telit ( США);

США); Maxim Integrated ( США);

США); TRIMBLE ( США);

США); Cavli Wireless ( США);

США); u-blox AG ( Швейцария);

Швейцария); STMicroelectronics ( Швейцария);

Швейцария); Sierra Wireless ( Канада);

Канада); NovAtel ( Канада);

Канада); Septentrio ( Бельгия);

Бельгия); Antenova ( Британия).

В ГУР рассказали, что Россия, в свою очередь, продолжает закупать микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам.

Они применяются по меньшей мере в таких видах оружия, таких как:

беспилотники Орлан-10 и Shahed-136,

РСЗО Торнадо-С и Смерч,

ракеты Искандер, Калибр и Кинжал,

авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, X-38, X-59МК, X-31.

«Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику. Экспортный контроль и контроль со стороны производителей в таком случае не подействует, ведь Россия постоянно придумывает новые пути обхода санкций и закупки технологий», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что иностранные компании должны осознать прямое влияние своей продукции на обороноспособность агрессора, прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС и убрать функцию поддержки этой навигационной системы из всех своих устройств.