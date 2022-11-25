Иностранные компании помогают наводить российские ракеты на Украину — ГУР
Последствия ракетного удара России (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Российские ракеты не достигают целей без четких координат, которые определяют навигационные системы, заявили в ГУР, в пятницу, 25 ноября.
В ведомстве заявили, что для управления ракет страна-агрессор использует собственную разработку ГЛОНАСС, аналог GPS.
«ГЛОНАСС был создан в 1982 году по заказу Минобороны СССР. Хотя ГЛОНАСС является системой двойного назначения, в основном ее используют российские военные для наведения оружия на украинские города», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным разведки, в российской навигационной системе есть слабое место — ГЛОНАСС зависит от микрочипов, производимых иностранными компаниями.
«В российских ракетах и дронах установлены микрочипы иностранного производства с поддержкой ГЛОНАСС — обычно это гражданские чипы, но россияне используют их для военных целей», — сказано в сообщении.
В ГУР добавили, что чипы принимают и обрабатывают координаты ГЛОНАСС, а ракеты с помощью этой информации ориентируются в пространстве и целятся в украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру.
В ведомстве заявили, что ряд иностранных компаний до сих пор продолжает производить микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС:
- Linx Technologies ( США);
- Broadcom ( США);
- Qualcomm ( США);
- Telit ( США);
- Maxim Integrated ( США);
- TRIMBLE ( США);
- Cavli Wireless ( США);
- u-blox AG ( Швейцария);
- STMicroelectronics ( Швейцария);
- Sierra Wireless ( Канада);
- NovAtel ( Канада);
- Septentrio ( Бельгия);
- Antenova ( Британия).
В ГУР рассказали, что Россия, в свою очередь, продолжает закупать микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам.
Они применяются по меньшей мере в таких видах оружия, таких как:
- беспилотники Орлан-10 и Shahed-136,
- РСЗО Торнадо-С и Смерч,
- ракеты Искандер, Калибр и Кинжал,
- авиационные и крылатые ракеты X-101, X-555, X-38, X-59МК, X-31.
«Без чипов с поддержкой ГЛОНАСС иностранного производства россиянам придется с нуля строить собственную микроэлектронику. Экспортный контроль и контроль со стороны производителей в таком случае не подействует, ведь Россия постоянно придумывает новые пути обхода санкций и закупки технологий», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что иностранные компании должны осознать прямое влияние своей продукции на обороноспособность агрессора, прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС и убрать функцию поддержки этой навигационной системы из всех своих устройств.