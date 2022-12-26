С начала полномасштабной войны в украинской разведке не обнаружили ни одного предателя — Буданов

26 декабря, 19:38
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С 24 февраля в ГУР не обнаружили ни одного предателя (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

С 24 февраля в ГУР не обнаружили ни одного предателя (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

С начала полномасштабной войны 24 февраля в Главном управлении разведки Минобороны Украины не было обнаружено ни одного предателя.

Об этом рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью LIGA.net.

"Ни одного мы так и не обнаружили", - сказал Буданов.

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В то же время, по его словам, бывали случаи «ненадлежащего отношения к сохранению гостайны».

«Всякие случаи бывают. Но в большинстве случаев это служебная неосторожность, когда какую-то информацию кто-то может переслать мессенджером, а она становится достоянием врага, перехватывающего этот сигнал. Такие случаи бывают, к сожалению», - сказал он и подчеркнул, что это общая проблема всех украинских органов власти.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Украина-Россия Украинская разведка Зрада ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины Коллаборационизм

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