«До последнего винтика». Разведка разобрала сбитый иранский дрон Mohajer-6 — видео 21 октября, 12:28 Разведка разобрала иранский дрон Mohajer-6 (Фото:Scramble/twitter.com)

Украинская разведка разобрала и изучила дрон иранского производства Mohajer-6, который был сбит в сентябре.



Об этом говорится в сюжете ТСН, который опубликован в Telegram-канале ГУР Минобороны.

Сбитые дроны помогают военным выявить слабые места этой техники и еще более исправно с ними бороться, отметили в разведке.

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«Когда мы получаем целый образец, который можно разобрать и посмотреть, как работает одна система с другой, то это гораздо лучше, чем когда у нас есть обломки», — говорит представитель Главного управления разведки.

Беспилотник Mohajer-6 разобрали буквально «до последнего винтика». Изготовлен он был в феврале этого года, не исключено, что это был один из первых его вылетов.

«Что сразу бросилось в глаза — то, как иранский производитель скрывал все следы, кто изготовил этот летательный аппарат. Выдали производителя надписи на английском языке с грамматическими ошибками. Мы только на одном устройстве нашли надпись на фарси, сделанную вручную, которую они просто не заметили, с обратной стороны на плате нанесена», — добавили в ГУР МОУ.

Кремлевский режим использует иранские дроны-камикадзе для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и запугивания мирного населения, которое также нередко становится жертвами ударов.

В результате серии массированных атак было повреждено около 30% электростанций страны.