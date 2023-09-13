В ГУР рассказали, как украинская армия будет использовать «вышки Бойко» 13 сентября, 20:56 Украинские спецназовцы во время спецоперации по возвращению под контроль Украины «вышек Бойко» (Фото:Главное управление разведки МО Украины/Telegram)

Украинские силы будут использовать так называемые "вышки Бойко" для усиления контроля в Черном море и для подготовки к дальнейшим действиям во временно оккупированном Крыму.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Юсов напомнил, что украинские силы используют освобожденный остров Змеиный для усиления защиты украинского суверенитета.

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«Собственно, „вышки Бойко“ также будут использоваться нашими Силами безопасности и обороны. После уничтожения крейсера Москва» после освобождения Змеиного — очередной шаг по возвращению украинского контроля над акваторией Черного моря, как и собственно подготовка к дальнейшим действиям, в частности, и в направлении Крыма", — сказал он.

Инфографика: NV

11 сентября в ГУР рассказали, что Украина вернула под контроль «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов оккупированного Крыма в Черном море.

После оккупации полуострова в 2014 году страна-агрессор отбуксировала их ближе к берегам Крыма.



После начала полномасштабного вторжения оккупанты использовали «вышки Бойко» в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения радиолокационных станций, с помощью которых страна-агрессор мониторила ситуацию во всем Черном море.