Россия может начать новое наступление на Запорожскую область и попытается остановить ВСУ на Харьковском направлении — ГУР 8 января, 16:30 Украинский военный в Торском Донецкой области, 30 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Россияне могут начать наступление на Запорожскую область, на Харьковском направлении будут пытаться остановить контрнаступление ВСУ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью Corriere della Sera, опубликованном 8 января.



Он рассказал, что за последние две недели РФ перебросила много своих войск не только на восток, но и в Запорожскую область и Херсон из Ростова и другого региона возле границы с Украиной. Для этого оккупанты использовали поезда и самолеты.

Видео дня

На вопрос, откуда может быть новое наступление россиян, Скибицкий ответил, что сейчас наблюдают за усилением давления в Донецкой области, оккупировать которую полностью вместе с Луганской РФ хочет еще с начала полномасштабной войны.

«Пока им это не удалось. Вероятно, они начнут новое наступление в Запорожской области. А в направлении Харькова будут пытаться остановить наше контрнаступление. Они будут пытаться удержать позиции в Херсоне, где наращивают оборону, а также на Крымском полуострове, который для них стратегически особенный», — заявил представитель ГУР.

Он подчеркнул: у украинской разведки пока нет никаких доказательств, что в Беларуси создают штурмовую группировку или перебрасывают войска. Скибицкий предполагает, что Россия может использовать территорию республики в качестве базы для «реорганизации войск».

«Но на данный момент у России не хватает войск для нового наступления с севера», — подчеркнул он.

По словам Скибицкого, интенсивность обстрелов в этих направлениях может увеличиться весной или летом — сейчас России «непросто» перебрасывать свои войска из-за условий на местах.



В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.