Был риск оккупации Киева. Украинский разведчик раскрыл неизвестные детали боев за аэропорт Антонова — видео 26 июля, 09:15 Бои за аэропорт Антонова (Фото:https://t.me/DIUkraine)

Украинский разведчик раскрыл неизвестные детали боев за аэропорт Антонова в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

Видео опубликовало ГУР в Telegram в среду, 26 июля.

По его словам, если бы россияне смогли реализовать свой план по захвату Гостомельского аэропорта и высадки там большого количества десанта с легкой бронетехникой в первые дни большого вторжения, Киев с высокой вероятностью был бы оккупирован.

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Участник боев за аэропорт Антонова в Гостомеле, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины впервые раскрыл неизвестные детали ключевой для свободы столицы битвы.

«ГУР знало за некоторое время, что вероятным местом откуда должен идти захват самого Киева — это, скорее всего, будет Гостомель, Гостомельский аэродром», — сказал он.

Как 30 воинов ГУР МО Украины дали бой 300 московским десантникам — смотрите в видео.