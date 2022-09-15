Колоссальные потери и плен. Разговоры с военными РФ могут помочь определенному количеству зазомбированных россиян отключиться от пропаганды — ГУР

15 сентября, 16:15
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Российские танки в Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские танки в Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представитель ГУР Андрей Юсов допустил, что разговоры с оккупантами могут помочь определенному количеству зомбированных россиян отключиться от пропаганды и телевизора.

Об этом сообщает пресс-служба разведки.

По его словам, есть официальная версия генштаба агрессора и министерства обороны РФ о «перегруппировке», однако «о ней точно забыли сообщить личному составу, который был в Харьковской области».

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«Они не в курсе о „перегруппировке“ и активно рассказывают своим собеседникам на другом конце провода о побеге, о колоссальных потерях, о плене, в который попадает значительное количество подразделений, о кадыровцах, бегущих с поля боя», — сказал он.

Юсов добавил, что это хорошая терапия, потому что люди, слушающие это на территории РФ, часто говорят: «Да ну, не может такого быть, тут же по телевизору совсем другое показывают. Скоро вам помогут».

«Тогда российский солдат говорит своей маме или жене: „Нет, не помогут“. Возможно, эти разговоры помогут определенному количеству зомбированных россиян отключиться от телевизора и российской пропаганды», — сказал он.

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По словам представителя ГУР, «если речь шла о заработке, то заработка здесь не будет».

«Будет смерть и плен», — сказал он.

ГУР регулярно публикует перехват разговоров оккупантов с родными. Например, находящийся на харьковском направлении российский оккупант рассказал о некомпетентности своего военного руководства.

Еще один военный РФ рассказал жене, насколько жестко их бьет украинская армия.

Также находящийся в Харьковской области российский оккупант признался родным, что войска страны-агрессора «проиграют, причем конкретно».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Пропаганда Разведка Война России против Украины

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