«Однозначно идет подготовка». В ГУР прокомментировали заявления Шойгу о планах РФ нарастить атаки «на всех операционных направлениях»
Вадим Скибицкий (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)
Российские войска однозначно осуществляют подготовку к новому этапу наступательных действий на территории Украины.
Об этом сообщил заместитель главы ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.
Он отметил, что сейчас наблюдается повышенная активность врага вдоль всей линии фронта, активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов и артиллерийских обстрелов.
Кроме того, по информации украинской разведки, министр обороны России Сергей Шойгу действительно посетил подразделения оккупантов и заслушал командование армии РФ относительно дальнейших действий.
«Он (Сергей Шойгу, — ред.) подвел итоги мероприятий, которые были предприняты, а по некоторым данным вручал награды наиболее „отличившимся“ офицерам и генералам. Но сейчас однозначно идет подготовка к следующему этапу наступательных действий», — отметил Скибицкий.
Сегодня, 16 июля, в Минобороны России заявили о намерениях нарастить наступление «на всех операционных направлениях» в Украине.
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