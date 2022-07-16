«Однозначно идет подготовка». В ГУР прокомментировали заявления Шойгу о планах РФ нарастить атаки «на всех операционных направлениях»

16 июля, 18:13
Вадим Скибицкий (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Вадим Скибицкий (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Российские войска однозначно осуществляют подготовку к новому этапу наступательных действий на территории Украины.

Об этом сообщил заместитель главы ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас наблюдается повышенная активность врага вдоль всей линии фронта, активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов и артиллерийских обстрелов.

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Кроме того, по информации украинской разведки, министр обороны России Сергей Шойгу действительно посетил подразделения оккупантов и заслушал командование армии РФ относительно дальнейших действий.

«Он (Сергей Шойгу, — ред.) подвел итоги мероприятий, которые были предприняты, а по некоторым данным вручал награды наиболее „отличившимся“ офицерам и генералам. Но сейчас однозначно идет подготовка к следующему этапу наступательных действий», — отметил Скибицкий.

https://www.youtube.com/watch?v=pdywtlaWHWI

Сегодня, 16 июля, в Минобороны России заявили о намерениях нарастить наступление «на всех операционных направлениях» в Украине.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Сергей Шойгу ГУР Война России против Украины

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