Работа партизан. Союзники в первые дни войны удивленно спрашивали, откуда у нас данные о враге в реальном времени — ГУР 19 декабря, 10:58 Украинские военные в Бахмуте (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Замглавы ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что союзники в первые дни полномасштабной войны России против Украины удивлялись, откуда у разведки данные «в режиме реального времени».

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«Мы получили столько подсказок, практически каждый украинец, имевший телефон, сообщал, где сейчас дислоцируются российские военные», — сказал он в интервью Bild.

По его словам, «союзники с удивлением спрашивали, получаем ли мы данные о враге в реальном времени, ведь в каждом селе мы можем точно показать, сколько российских солдат в каком доме».

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 98800 своих военных, за минувшие сутки — 520.

Также оккупанты потеряли более 19 000 единиц техники.