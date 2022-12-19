Работа партизан. Союзники в первые дни войны удивленно спрашивали, откуда у нас данные о враге в реальном времени — ГУР

19 декабря, 10:58
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Украинские военные в Бахмуте (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Украинские военные в Бахмуте (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Замглавы ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что союзники в первые дни полномасштабной войны России против Украины удивлялись, откуда у разведки данные «в режиме реального времени».

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

«Мы получили столько подсказок, практически каждый украинец, имевший телефон, сообщал, где сейчас дислоцируются российские военные», — сказал он в интервью Bild.

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По его словам, «союзники с удивлением спрашивали, получаем ли мы данные о враге в реальном времени, ведь в каждом селе мы можем точно показать, сколько российских солдат в каком доме».

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 98800 своих военных, за минувшие сутки — 520.

Также оккупанты потеряли более 19 000 единиц техники.

https://www.youtube.com/watch?v=2lqbwZ9wb9w
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка ГУР Война России против Украины

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