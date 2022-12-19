Работа партизан. Союзники в первые дни войны удивленно спрашивали, откуда у нас данные о враге в реальном времени — ГУР
Украинские военные в Бахмуте (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)
Замглавы ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что союзники в первые дни полномасштабной войны России против Украины удивлялись, откуда у разведки данные «в режиме реального времени».
«Мы получили столько подсказок, практически каждый украинец, имевший телефон, сообщал, где сейчас дислоцируются российские военные», — сказал он в интервью Bild.
По его словам, «союзники с удивлением спрашивали, получаем ли мы данные о враге в реальном времени, ведь в каждом селе мы можем точно показать, сколько российских солдат в каком доме».
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 98800 своих военных, за минувшие сутки — 520.
Также оккупанты потеряли более 19 000 единиц техники.