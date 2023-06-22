Будут искать цели для HIMARS. Бойцы ГУР получили сразу два разведкомплекса ШАРК — фото 22 июня, 12:40 Бойцы украинской разведки получили сразу два разведкомплекса ШАРК (Фото:https://t.me/DIUkraine)

На днях бойцы ГУР получили от фонда Повертайся живим и OKKO сразу два разведкомплекса ШАРК, общей стоимостью 26 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба украинской разведки в Telegram в четверг, 22 июня.

В разведке рассказали, что всего четыре БпЛА, два командных пункта на базе специально оборудованных проходных автомобилей и две пусковых установки разведчикам передали в рамках проекта ОКО ЗА ОКО, в котором Повертайся живим вместе с партнером аккумулировали всего 325 млн грн на 25 разведкомплексов.

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ШАРК будет корректировать и искать цели, в частности, для HIMARS.

«Этот БпЛА от украинского производителя хорошо показал себя в боевых условиях. Только за последние несколько недель первый переданный благотворителями комплекс подтверждено уничтожил российской техники примерно (!) на $25 миллионов», — говорится в сообщении.

Фото: https://t.me/DIUkraine

Фото: https://t.me/DIUkraine

Фото: https://t.me/DIUkraine

Full HD камера БпЛА оснащена электрооптическим сенсором с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом и может осуществлять адаптивный трекинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч.

Также ШАРК способен находиться в воздухе до четырех часов, имеет температуру эксплуатации от -15 °C до +50 °C и максимальную скорость полета до 150 км/ч.