Сотрудники ГУР нанесли удары по компонентам российского комплекса С-400 Триумф в Крыму (Фото: www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Об этом 26 июня сообщается на официальном канале ГУР в Telegram.

По информации ведомства, под удар спецподразделения Призраки попали:

две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;

две РЛС обнаружения 91Н6Е;

пусковая установка комплекса С-400.

«Радары — это „глаза“ вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными», — подытожили в ГУР.

14 июня пресс-служба ГУР Минобороны Украины обнародовала видео уничтожения российских систем противовоздушной обороны на временно оккупированной территории Запорожской области — в том числе зенитно-ракетного комплекса 9К317М Бук-М3, радиолокационной станции 9С19 Имбирь, а также зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1.

22 июня в ГУР сообщили, что украинские разведчики на временно оккупированной российскими захватчиками территории Запорожской области уничтожили цистерны с горючим врага.

Как сообщили украинские офицеры, цистерны с горючим были сожжены результате атаки на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск.