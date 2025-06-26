ГУР показало удары по российским системам ПВО в Крыму — видео

26 июня, 21:03
Сотрудники ГУР нанесли удары по компонентам российского комплекса С-400 Триумф в Крыму (Фото: www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Дроны спецподразделения Призраки ГУР Минобороны Украины нанесли удары по объектам ПВО в оккупированном РФ Крыму — по компонентам комплекса С-400 Триумф.

Об этом 26 июня сообщается на официальном канале ГУР в Telegram.

По информации ведомства, под удар спецподразделения Призраки попали:

  • две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;
  • две РЛС обнаружения 91Н6Е;
  • пусковая установка комплекса С-400.

«Радары — это „глаза“ вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными», — подытожили в ГУР.

https://www.youtube.com/embed/0ZboDsV5k8A?si=YmfKZ1F-clniTGsr
Силы обороны поразили три пусковых установки Искандер в Брянской области, которыми РФ планировала ударить по Киеву — Генштаб

14 июня пресс-служба ГУР Минобороны Украины обнародовала видео уничтожения российских систем противовоздушной обороны на временно оккупированной территории Запорожской области — в том числе зенитно-ракетного комплекса 9К317М Бук-М3, радиолокационной станции 9С19 Имбирь, а также зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1.

22 июня в ГУР сообщили, что украинские разведчики на временно оккупированной российскими захватчиками территории Запорожской области уничтожили цистерны с горючим врага.

Как сообщили украинские офицеры, цистерны с горючим были сожжены результате атаки на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск.

