«Столбы дыма и огня». В ГУР показали уничтожение российского эшелона с горючим в Запорожской области — видео
Украинские разведчики уничтожили железнодорожные цистерны с горючим российских оккупантов (Фото: Скриншот видео / ГУР МО / Telegram)
Украинские разведчики на временно оккупированной российскими захватчиками территории Запорожской области уничтожили цистерны с горючим врага.
Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в Главном управлении Министерства обороны Украины, публикуя кадры взрывов.
Как сообщили в разведке, бойцы спецподразделения ГУР МО Кабул 9 во взаимодействии с Силами обороны Юга, подразделением Альфа и группой Госспецсвязи Next атаковали «товарняк» российских оккупантов ударными дронами. В результате атаки 22 июня на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск были сожжены цистерны с горючим, предназначенным для вражеской армии.
«Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес», — прокомментировали в ГУР видео.
Ранее 22 июня бывший советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале, что россияне успели оттащить часть из 18−20 цистерн в направлении Мелитополя.
«Все, что не успели, — останется здесь навсегда», — отметил Андрющенко.
Он также сообщил, что оккупанты осуществляют поисковые мероприятия, пытаясь найти агентуру ГУР МО.