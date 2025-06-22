Украинские разведчики на временно оккупированной российскими захватчиками территории Запорожской области уничтожили цистерны с горючим врага.

Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в Главном управлении Министерства обороны Украины, публикуя кадры взрывов.

Как сообщили в разведке, бойцы спецподразделения ГУР МО Кабул 9 во взаимодействии с Силами обороны Юга, подразделением Альфа и группой Госспецсвязи Next атаковали «товарняк» российских оккупантов ударными дронами. В результате атаки 22 июня на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск были сожжены цистерны с горючим, предназначенным для вражеской армии.

«Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес», — прокомментировали в ГУР видео.

Ранее 22 июня бывший советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале, что россияне успели оттащить часть из 18−20 цистерн в направлении Мелитополя.

«Все, что не успели, — останется здесь навсегда», — отметил Андрющенко.

Он также сообщил, что оккупанты осуществляют поисковые мероприятия, пытаясь найти агентуру ГУР МО.