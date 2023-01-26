Нужны ракеты большей дальности. РФ учится на своих ошибках, поэтому сейчас ВСУ труднее бить по ее складам и логистическим центрам — ГУР

26 января, 14:30
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Страна-агрессор Россия учится на своих ошибках, и сейчас ВСУ труднее бить по ее складам боеприпасов и логистическим центрам, Украине необходимы ракеты большей дальности.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью CNN.

По его словам, оккупанты начали перебрасывать военные грузы по всей территории РФ, в частности через Крымский полуостров в южные области.

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Скибицкий добавил, что поэтому необходимо наносить удары по объектам не только в оккупированном Крыму, но и в РФ.

Представитель ГУР рассказал, что сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта, и чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности.

Она также необходима, чтобы начать контрнаступление до того, как РФ перебросит подкрепление.

"Чтобы подготовить контрнаступление или наступательную операцию, необходимо уничтожить множество объектов не только на линии фронта, но и глубоко в тылу, в 100-150 км", - сказал представитель ГУР.

Скибицкий заявил, что для формирования сильных ударных группировок Украине нужны танки, БМП и тяжелое вооружение.

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Президент Джо Байден ранее говорил, что США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточняли, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

По данным Politico, во время визита в США в конце декабря украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским просили о ракетах ATACMS с дальностью поражения около 300 км. Отвечая на вопрос журналистов о ракетах ATACMS, Байден предупредил, что такое вооружение может разрушить единство НАТО в поддержку Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=8M0Qu9q2noI
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ракеты ГУР Война России против Украины

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