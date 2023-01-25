2023 — год нашей победы. О полном переломе в войне говорить еще рано, но есть признаки того, что ситуация будет меняться — ГУР 25 января, 10:29 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что о полном переломе в войне пока говорить рано, но признаки того, что ситуация будет меняться, есть.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

«О полном переломе в войне сегодня говорить еще рано, но признаки того, что ситуация будет меняться, есть», — сказал он.

По словам Скибицкого, 2023 год – год победы Украины.

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«Наша Победа уже даже в том, что мы почти год защищаем свою независимость в войне с ядерным государством, которое имеет больший мобилизационный и экономический потенциал. Это уже стратегическое поражение россии, о котором говорим не только мы, но и весь цивилизованный мир», – сказал представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что здесь не только о победе на поле боя идет речь, но и о победе по всем другим направлениям: такой мощной коалиции государств, которая поддерживает сейчас Украину, за всю новейшую историю нашей страны не было, и это уже победа.

Представитель ГУР заявил, что РФ проводит мощную информационную кампанию против Украины, чтобы растягивать украинские силы.

«Вы смотрите, как многие именно российские аналитики, которые сейчас работают за границей, говорят о 220-тысячной группировке на территории Беларуси, а совсем недавно говорили, что там развернуто 150 тысяч…На самом деле их нет там. Группировку, которая сейчас есть, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года», — сказал он.

Заместитель начальника ГУР МО Украины добавил, что в Украине проведены проверки готовности подразделений, защищающих северную границу, подготовлены соответствующие оборонные рубежи, развернута и усилена система ПВО, включая Киев.

"И если мы сбиваем сейчас вражеские крылатые ракеты, то поверьте, сбивать вертолеты и самолеты, - это гораздо проще", - сказал Скибицкий.