В ГУР опровергли бравадные заявления Шойгу о захвате новых территорий 7 февраля, 19:41 Шойгу рассказал свежие сказки о «победах» армии РФ (Фото:Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky/Handout via REUTER)

Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины опровергла заявления главы минобороны РФ Сергея Шойгу о захвате новых территорий.



Сообщается, что Шойгу ранее заявил о полном контроле со стороны армии оккупантов над населенными пунктами Соледар, Клещеевка, Краснополье, Благодатное, Николаевка Донецкой области и Подгорное, Лобковое Запорожской области.

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В ГУР отметили, что не подтверждают заявления Шойгу, а из Соледара украинские военные вышли еще 25 января.



Украинские разведчики отметили также, что Шойгу сознательно не упомянул тот факт, что на всех указанных направлениях для ведения боевых действий активно вовлечены силы ЧВК Вагнер.

По данным издания Financial Times, новое масштабное наступление российских оккупантов начнется в ближайшие 10 дней, пока в Украину не поступили новые поставки западного оружия.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что во время возможного нового наступления России в феврале оккупанты не будут пытаться захватить всю территорию Украины, а будут вести концентрированные бои на конкретных направлениях.

Резников также отмечал, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.