В ГУР заявили, что не знают о судьбе украинских пленных в Венгрии 11 июня, 05:17 Андрей Юсов (Фото:Фокус)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что не знает о судьбе украинских пленных в Венгрии.



«По состоянию на сейчас у нас нет информации о том, что факт состоялся, что пленные уже на территории этой страны и на свободе. Поскольку Украина — цивилизованное государство, то для нас главное — человек и жизнь. Надеемся, что в результате этих манипуляций со стороны государства-агрессора часть украинцев окажется на свободе», — заявил Юсов.

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Он отметил, что Украина будет вести переговоры по пленным со всеми сторонами.

«Тема чувствительная, здесь любое слово может повлиять на результат. Мы будем говорить со всеми участниками этого процесса и выяснять моменты», — заявил Юсов.

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР МО заявили, что не получали таких данных и проверяют их.

Позже Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, и запросили подробную информацию об освобожденных и доступ для украинского консула. Во время встречи с временным поверенным отметили необходимость координации взаимодействия «по таким чувствительным вопросам».