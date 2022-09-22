«Пострадает не только Украина». В ГУР допускают применение Россией ядерного оружия 22 сентября, 19:03 Грибовидное облако во время испытания атомного оружия в 1946 году (Фото:REUTERS/US Library of Congress/Handout via Reuters)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин всерьез рассматривает возможность ядерной войны.

Об этом он сказал в интервью ITV News.



По словам Скибицкого, применение ядерного оружия Россией в войне против Украины возможно. Кремль таким образом может попытаться остановить продвижение ВСУ и уничтожить наше государство.



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Он отметил, что ядерный удар по Украине повлияет и на другие страны.

«Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия окажет влияние не только на Украину, но и на Черноморский регион», — сказал Скибицкий, добавив, что последствия применения ядерного оружия могут в том числе затронуть Польшу, Турцию и Болгарию.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.



После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.



Президент Владимир Зеленский в среду, 21 сентября, отреагировал на ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина. Он сказал, что не верит, что Россия применит ядерное оружие, однако отметил, что заглянуть в голову главе кремлевского режима нельзя и что "есть риски".



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