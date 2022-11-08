ГУР разоблачило ложь Тегерана: детали иранских дронов изготовлены уже после вторжения РФ 8 ноября, 13:09 Ранее Иран и вовсе утверждал, что никаких дронов РФ якобы не поставлял (Фото:ГУР)

В Главном управлении разведки Министерства обороны разоблачили ложь Тегерана о том, что иранские дроны, которые российские войска используют против Украины, были поставлены РФ еще якобы до полномасштабного вторжения.

Как сообщается, после того, как специалисты ГУР исследовали комплектующие одного из приземленных беспилотников, оказалось, что они изготовлены уже после 24 февраля.

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Ранее в связи с обнародованием множества неопровержимых доказательств того, что РФ использует для ударов по украинским городам иранские дроны, Тегерану пришлось частично признать их поставки Москве.

При этом, чтобы снять с себя ответственность за военные преступления, иранские власти заявил, что это было еще якобы за несколько месяцев до начала российского нападения.

Инфографика: НВ

Однако украинские специалисты это опровергли.

«Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен лишь в феврале этого года. Это он только сделан. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в РФ. То есть они были доставлены в этом году», — пояснили в разведке.

Кроме дронов-камикадзе, которые российские войска используют для террористических атак на критическую инфраструктуру Украины, Иран также согласился отправить в РФ 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В свою очередь в Госдепе США заверили, что будут использовать все инструменты, чтобы помешать передаче кремлевскому режиму иранского оружия.