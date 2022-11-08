ГУР разоблачило ложь Тегерана: детали иранских дронов изготовлены уже после вторжения РФ

8 ноября, 13:09
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Ранее Иран и вовсе утверждал, что никаких дронов РФ якобы не поставлял (Фото:ГУР)

Ранее Иран и вовсе утверждал, что никаких дронов РФ якобы не поставлял (Фото:ГУР)

В Главном управлении разведки Министерства обороны разоблачили ложь Тегерана о том, что иранские дроны, которые российские войска используют против Украины, были поставлены РФ еще якобы до полномасштабного вторжения.

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Как сообщается, после того, как специалисты ГУР исследовали комплектующие одного из приземленных беспилотников, оказалось, что они изготовлены уже после 24 февраля.

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Ранее в связи с обнародованием множества неопровержимых доказательств того, что РФ использует для ударов по украинским городам иранские дроны, Тегерану пришлось частично признать их поставки Москве.

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При этом, чтобы снять с себя ответственность за военные преступления, иранские власти заявил, что это было еще якобы за несколько месяцев до начала российского нападения.

Инфографика: НВ

Однако украинские специалисты это опровергли.

«Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен лишь в феврале этого года. Это он только сделан. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в РФ. То есть они были доставлены в этом году», — пояснили в разведке.

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Кроме дронов-камикадзе, которые российские войска используют для террористических атак на критическую инфраструктуру Украины, Иран также согласился отправить в РФ 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В свою очередь в Госдепе США заверили, что будут использовать все инструменты, чтобы помешать передаче кремлевскому режиму иранского оружия.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Иран Беспилотники ГУР Война России против Украины дроны-камикадзе

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