Обмен пленными: в ГУР анонсировали хорошие новости в ближайшее время

18 августа, 15:42
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Украина возвращает своих людей из плена (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Украина возвращает своих людей из плена (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Украина продолжает работу по организации новых обменов пленными с Россией, в ближайшее время ожидаются хорошие новости.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов на брифинге.

По его словам, на данный момент произошло уже 48 обменов. Удалось вернуть почти 2600 украинских военнослужащих, а также гражданских лиц.

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«Работа над следующими продолжается. Мы ожидаем, что в ближайшее время будут хорошие новости для семей наших защитников», — отметил Юсов.

Он подчеркнул, что среди российских военнопленных есть те, кто не захотел вернуться в РФ и захотел перейти на сторону Украины.

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Украина систематически ведет работу по возвращению украинцев из российского плена.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо вернуть домой всех пленных, которых захватила Россия.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Обмен пленными Военнопленные Украинская разведка Война России против Украины

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