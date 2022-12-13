Попытка посеять панику. Спасатели назвали фейком сообщения о пожаре в столичном пункте незламності 13 декабря, 10:44 Пункт незламності (Фото:t.me/dsns_telegram)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что информация о якобы пожаре в столичном пункте незламності — это фейк.

В ведомстве подчеркнули, что в понедельник, 12 декабря, в Telegram враг начал распространять информацию о якобы пожаре, который вспыхнул в пункте незламності в Печерском районе Киева.

Видео дня

«Официально сообщаем, что это неправда. Никакой информации о подобном пожаре в ГСЧС не поступало, а распространенное видео — лишь попытка подменить факты и посеять панику», — говорится в сообщении Telegram.

В ГСЧС заявили, что развернули уже более тысячи пунктов незламності по всей территории Украины и все они эффективно и в полном объеме продолжают функционировать.

«Ни в одном из пунктов, с начала их развертывания, не возникало пожаров и других чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

Нацполиция заявила, что Россия продолжает информационную войну и распространяет фейковую информацию о возгорании пункта незламності.

«Видео снято на территории России. Вероятно, целью распространения такого контента есть нагнетание тревожных настроений среди населения Украины», — заявили в полиции.