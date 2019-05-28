В Грузии будут судить украинку с 10 детьми, задержанную по подозрению в торговле людьми
20 июня в Грузии состоится суд над гражданкой Украины, которую задержали по подозрению в торговле людьми.
Об этом сообщил замдиректора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, пишет УП.
«Важно совместно с адвокатом сформировать убедительную доказательную базу невиновности гражданки Украины и доказать это в суде», — сказал он.
Кирилич посетил украинку в заведении задержания.
«Задержанная не высказывала жалоб на условия содержания или нарушение ее прав», — отметил представитель МИД Украины.
Кирилич также рассказал, что украинская сторона работает над возвращением в Украину десяти ее детей. Их должны передать бабушке.
Напомним, 37-летнюю гражданку Украины задержали в апреле в Грузии. Она прибыла рейсом Москва-Тбилиси 8 апреля вместе с 10 малолетними детьми. Женщина планировала выехать на оккупированную территорию Абхазии.
Согласно документам украинки, все дети являются ее детьми и носят ее фамилию, однако четверо из них были рождены в 2017 году. Это вызвало обоснованное подозрение, что дело содержит признаки торговли людьми. Полиция Грузии проверяет документы подозреваемой, а также назначила экспертизу по установлению материнства.
Ее задержали в одной из больниц Кутаиси, где детей лечили от отравления. Восемь детей поместили в дом семейного типа, двое остаются в больнице.