В Гостомеле пропали без вести более 400 человек — глава военной администрации 6 апреля, 03:43 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники (Фото:Антон Геращенко / Телеграмм)

За 35 дней оккупации в Гостомеле пропали без вести более 400 человек. Очевидцы говорят, что некоторые погибли, но местонахождение людей до сих пор неизвестно.

Об этом сообщил глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко в Громадське радио.



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"Мы знаем о людях, что они убиты, есть подтверждение, фото и видеофиксация, но мы до сих пор не можем их найти. Когда была связь, нам очевидцы смогли донести эту информацию, а сейчас мы до сих пор не можем их найти. Источнику информации удалось спастись», — сказал он.

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Отмечается, что у врача в Гостомеле россияне похитили мужа и сына, и их до сих пор не могут найти. Также ищут тело начальника пожарной части Гостомельского аэропорта.

В Гостомеле российские войска убили поселкового голову Юрия Прилипко, вместе с ним погибли также волонтеры Руслан Карпенко и Иван Заря, тела которых были найдены.

Гостомель российские оккупанты начали атаковать с первого дня полномасштабной агрессии против Украины.

-Аэродром Антонов в Гостомеле, по замыслу военного руководства РФ, должен стать важным плацдармом для опрокидывания десанта и предполагаемого штурма Киева.

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