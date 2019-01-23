В Госпогранслужбе прокомментировали инициативу Климкина о биометрическом визовом режиме для россиян
Госпогранслужба готова к введению биометрического визового режима для россиян, сообщил пресс-секретарь украинского пограничного ведомства Олег Слободян.
"Мы готовы к такому виду контроля. Если решение будет принято, то граждане РФ будут пользоваться не просто загранпаспортами, а биометрическими загранпаспортами", - сказал он, пишет Интерфакс-Украина.
Слободян добавил, что украинские пограничники с 2017 года работают с биометрическими документами, а с 2018 года - с биометрическими данными.
"То есть для нас нет сложностей в том, чтобы проводить такой контроль", - резюмировал он.
Ранее Климкин заявил о необходимость введения биометрического визового режима с Россией, а также системы информирования гражданами РФ о своем намерении осуществить поездку в Украину.
Напомним, что 26 декабря президент Петр Порошенко во время заседания СНБО объявил о прекращении военного положения, которое было введено в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе.
В то же время СНБО рекомендовал Госпогранслужбе Украины продолжить усиленную охрану государственной границы с РФ и проверки россиян.