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В Госпогранслужбе прокомментировали инициативу Климкина о биометрическом визовом режиме для россиян

23 января, 13:38
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ГПС

Госпогранслужба готова к введению биометрического визового режима для россиян, сообщил пресс-секретарь украинского пограничного ведомства Олег Слободян.

"Мы готовы к такому виду контроля. Если решение будет принято, то граждане РФ будут пользоваться не просто загранпаспортами, а биометрическими загранпаспортами", - сказал он, пишет Интерфакс-Украина.

Слободян добавил, что украинские пограничники с 2017 года работают с биометрическими документами, а с 2018 года - с биометрическими данными.

"То есть для нас нет сложностей в том, чтобы проводить такой контроль", - резюмировал он.

Ранее Климкин заявил о необходимость введения биометрического визового режима с Россией, а также системы информирования гражданами РФ о своем намерении осуществить поездку в Украину.

Напомним, что 26 декабря президент Петр Порошенко во время заседания СНБО объявил о прекращении военного положения, которое было введено в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе.

В то же время СНБО рекомендовал Госпогранслужбе Украины продолжить усиленную охрану государственной границы с РФ и проверки россиян.

Теги:   Биометрический контроль Россияне Госпогранслужба Украины

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