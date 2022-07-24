В Госдепе подтвердили гибель двух американцев, которые защищали Украину

24 июля, 00:44
Добровольцы из США погибли во время боев на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Добровольцы из США погибли во время боев на Донбассе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представитель Госдепа США сообщил, что может подтвердить гибель в боях на Донбассе двух американских граждан.

Об этом сообщает CNN.

«Из уважения к семьям в это трудное время нам больше нечего добавить», — сообщил представитель Госдепа.

Отмечается, что Госдеп поддерживает связь с семьями и оказывает всю возможную консульскую помощь.

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Также в ведомстве сообщили, что США ведут переговоры с властями Украины и РФ об американцах, которые попали в плен

«Мы призываем Россию выполнить свои международные обязательства по обращению со всеми лицами, захваченными в боях с вооруженными силами Украины, как с военнопленными», — заявил представитель Госдепа.

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В июне в плен к российским оккупантам попали граждане США, которые воевали на стороне Украины.

По словам товарищей, которые сражались вместе с ними, Александр Дрюке и Энди Хьюн попали в плен во время ожесточенного боя под Харьковом на северо-востоке, 9 июня.

Дрюке и Хьюн — не первые иностранцы, которые воевали за Украину, а затем попали в плен к оккупантам.

Так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» 9 июня объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.

https://www.youtube.com/watch?v=p55O9hZMt5U
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Госдеп Госдеп США Война в Украине Война России против Украины

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