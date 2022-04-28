«РФ убивает русскоязычное население». Центр Попасной оказался между воюющими армиями — глава ВГА Ханатов о ситуации в городе 28 апреля, 20:06 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Разрушенный обстрелами дом в Попасной, Луганская область (Фото:Попасная.City/Facebook)

Глава Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов рассказал, что линия столкновения двух армий сейчас проходит в центре города, а российские захватчики с помощью авиации продолжают убивать русскоязычное население.

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«Ситуация очень сложная. Российско-фашистские захватчики каждый день бомбят Попасную. Они разрушают школы, детские сады, дворцы культуры, медицинские учреждения. Они продолжают массово убивать русскоязычное население в городе Попасная», — отметил Ханатов.

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По его словам, от атак оккупантов на город погибли более 100 гражданских людей:

«Они сейчас нас атакуют из авиации. Здания разрушаются. Раньше люди могли укрываться в подвалах многоэтажек, а сейчас они не могут даже там спасаться, потому что падают строительные конструкции и просто раздавливают людей в подвалах», — сообщил Ханатов.

Сейчас в ВГА работают над эвакуацией жителей и ввозом гуманитарной помощи, но надеются, что нужное подкрепление получат и украинские защитники:

«Надеемся, наши Вооруженные силы также получат необходимую поддержку и смогут отодвинуть врага на свои позиции. Потому что сейчас в так называемой серой зоне, в центре города Попасная, находятся наши жители, находящиеся по сути посреди воюющих сторон. Они без пищи, без воды, и мы не можем до них добраться».

Уже сейчас, добавил Ханатов, все больницы в городе разрушены, а медицинские работники выехали из Попасной.

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