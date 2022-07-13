Из-под завалов дома в Часовом Яру достали еще одного погибшего: число жертв возросло до 46

13 июля, 09:15
Жертвами удара оккупантов по городу Часов Яр стали уже 46 человек (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области)

Жертвами удара оккупантов по городу Часов Яр стали уже 46 человек (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области)

В ночь на среду, 13 июля, из-под завалов дома в Часовом Яру Донецкой области достали тело еще одного погибшего. Всего жертвами удара российских оккупантов стали уже 46 человек.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook.

Были спасены девять человек из-под завалов. Проведена расчистка и разбор более 465 тонн разрушенных элементов дома.

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В настоящее время работы на месте происшествия продолжаются.

Вечером 9 июля россияне выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.

https://www.youtube.com/embed/_0kKX6xtlkc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область ГСЧС Война России против Украины

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