В Часовом Яру число погибших в результате удара оккупантов возросло до 18 11 июля, 08:48 Количество жертв ударов оккупантов по Часовом Яру возросло до 18 (Фото:ГСЧС)

Еще два тела достали из-под завалов пятиэтажного дома в городе Часов Яр Донецкой области, разрушенного ракетным ударом российских оккупантов. Число жертв возросло до 17.

Обновлено. По состоянию на 08:45 число погибших возросло до 18, сообщили спасатели.

Об этом сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области в Facebook.

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Работы на месте происшествия продолжаются.

По данным спасателей, под завалами могут находиться еще 22 человека, из них девятилетний ребенок.

Также из-под завалов спасли шестерых человек.

Вечером 9 июля армия РФ выпустила четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района, в результате чего произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов.



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