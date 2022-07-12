Удар оккупантов по Часовому Яру: количество жертв возросло до 38
Жертвами удара оккупантов по городу Часов Яр стали 38 человек (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области)
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook.
Из-од завалов спасли девять человек. Проведена расчистка и разбор более 400 тонн разрушенных элементов здания.
Работы на месте происшествия продолжаются.
Вечером 9 июля россияне выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.
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