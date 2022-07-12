Удар оккупантов по Часовому Яру: количество жертв возросло до 38

12 июля, 15:16
Жертвами удара оккупантов по городу Часов Яр стали 38 человек (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области)

Жертвами удара оккупантов по городу Часов Яр стали 38 человек (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области)

В результате удара российских оккупантов по городу Часов Яр Донецкой области погибли уже 38 человек.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook.

Из-од завалов спасли девять человек. Проведена расчистка и разбор более 400 тонн разрушенных элементов здания.

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Работы на месте происшествия продолжаются.

Вечером 9 июля россияне выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.

https://www.youtube.com/watch?v=ovZgnPOl6oY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область ГСЧС Война России против Украины

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