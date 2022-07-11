Количество жертв возросло до 19. В Часовом Яру из-под завалов достали тело еще одного погибшего

11 июля, 11:00
Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Часовом Яру тело 19-го погибшего (Фото:ГСЧС)

Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Часовом Яру тело 19-го погибшего (Фото:ГСЧС)

Тело еще одного погибшего достали из-под завалов жилого дома в городе Часов Яр Донецкой области, разрушенного в результате удара российских оккупантов. Всего погибли уже 19 человек.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасены из-под завалов восемь человек, произведена расчистка и разбор около 138 тонн разрушенных элементов дома.

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Работы на месте происшествия продолжаются.

Вечером 9 июля армия РФ выпустила четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района, в результате чего произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов.

https://www.youtube.com/watch?v=ovZgnPOl6oY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донецкая область ГСЧС Ракетные удары Война России против Украины

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