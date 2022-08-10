Принадлежал депутату «ДНР». В оккупированной Горловке внезапно сгорел клуб во время важного совещания — журналист

10 августа, 13:19
Клуб Бермуды в Горловке принадлежал «депутату ДНР» и местному криминальному авторитету Юрию Крикуленко (Фото:t.me/kazansky2017)

Клуб Бермуды в Горловке принадлежал «депутату ДНР» и местному криминальному авторитету Юрию Крикуленко (Фото:t.me/kazansky2017)

В оккупированной Горловке Донецкой области произошел пожар в клубе Бермуды, сообщил журналист Денис Казанский.

У себя в Telegram он написал, что в клубе как раз проходило важное совещание, но «кто-то нарушил технику пожарной безопасности».

По данным журналистов, клуб Бермуды в Горловке принадлежал «депутату ДНР» и местному криминальному авторитету Юрию Крикуленко по кличке Беня.

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9 августа на военной авиабазе РФ Саки возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море.

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правила пожарной безопасности и запрет курения в неустановленных местах.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   ДНР Горловка Донецкая область Война России против Украины

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