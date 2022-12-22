Украинские силы результативно ударили по оккупантам в Горловке: среди погибших есть офицеры — Генштаб

22 декабря, 07:16
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В результате удара были ликвидированы 13 военнослужащих РФ, четыре из которых — офицеры. (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В результате удара были ликвидированы 13 военнослужащих РФ, четыре из которых — офицеры. (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Генштаб подтвердил результативный удар по сосредоточению личного состава и техники оккупантов в районе Горловки Донецкой области 17 декабря.

Об этом говорится в опубликованной в Facebook сводке по состоянию на четверг, 22 декабря.

В результате удара были ликвидированы 13 военнослужащих РФ, четыре из которых — офицеры.

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Также была уничтожена боевая машина десанта и три грузовика с боеприпасами.

Информация о раненых уточняется.

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший глава Роскосмоса и приспешник российского диктатора Дмитрий Рогозин госпитализирован с ранением после «обстрела гостиницы» в оккупированном Донецке.

https://www.youtube.com/watch?v=5U-Sp13ze_U
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Горловка Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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