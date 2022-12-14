В Горловке точечным ударом уничтожили более 100 оккупантов — Центр нацсопротивления

14 декабря, 14:25
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Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб / Facebook)

В понедельник, 12 декабря, во временно оккупированной Горловке Донецкой области благодаря информации от украинского подполья, ВСУ уничтожили более сотни российских захватчиков.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Там также уточнили, что была уничтожена и техника оккупантов.

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«Операция стала возможной благодаря координации подполья и ВСУ. Военным были переданы данные относительно расположения личного состава оккупантов и их техники. В результате по координатам отработали украинские силы. По предварительным данным, было уничтожено более 100 человек личного состава врага и техника», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/1MMndUeWilU

В ЦНС подчеркнули, что каждый такой удар уменьшает наступательный потенциал врага и приближает победу Украины.

Сопротивление призывает всех, кто имеет информацию о расположении вражеских складов или командных пунктов, анонимно сообщать координаты по ссылке.

14 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска в течение предыдущих дней понесли значительные потери в Запорожской и Луганской областях.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Горловка Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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