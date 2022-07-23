В оккупированной Горловке произошел мощный взрыв: над городом виднеется столб густого дыма — СМИ 23 июля, 21:05 В оккупированной россиянами Горловке произошел мощный взрыв (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

В оккупированной россиянами Горловке Донецкой области в субботу, 23 июля, произошел мощный взрыв.

Видео взрыва, а также снимки столба темно-серого дыма опубликовали, в частности, местные коллаборационистские телеграмм-каналы.

Как сообщает украинское местное СМИ Новости Донбасса, взрыв произошел на территории машзавода после обстрела.



Видео дня

По данным журналиста Дениса Казанского, в Горловке «демилитаризировался» очередной военный склад оккупантов. Он отметил, что в городе слышны разрывы боекомплекта.

"ВСУ продолжают ювелирно поражать военные склады противника", - добавил журналист.

Официальной информации о взрывах в Горловке пока нет.

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