В оккупированной Горловке произошел мощный взрыв: над городом виднеется столб густого дыма — СМИ

23 июля, 21:05
В оккупированной россиянами Горловке произошел мощный взрыв (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

В оккупированной россиянами Горловке произошел мощный взрыв (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

В оккупированной россиянами Горловке Донецкой области в субботу, 23 июля, произошел мощный взрыв.

Видео взрыва, а также снимки столба темно-серого дыма опубликовали, в частности, местные коллаборационистские телеграмм-каналы.

Как сообщает украинское местное СМИ Новости Донбасса, взрыв произошел на территории машзавода после обстрела.

Видео дня

По данным журналиста Дениса Казанского, в Горловке «демилитаризировался» очередной военный склад оккупантов. Он отметил, что в городе слышны разрывы боекомплекта.

"ВСУ продолжают ювелирно поражать военные склады противника", - добавил журналист.

Официальной информации о взрывах в Горловке пока нет.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донбасс Горловка Донецкая область Война на Донбассе Война в Украине Взрыв Война России против Украины

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