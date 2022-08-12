Основатель «русской весны-2014». В Горловке ВСУ ликвидировали одного из главарей «ДНР» Крикуленко
Юрий Крикуленко (Фото:gorlovka.ua)
В оккупированной Горловке Донецкой области Вооруженные силы Украины ликвидировали основателя «русской весны-2014», одного из главарей «ДНР» Юрия Крикуленко.
Как сообщает Gorlovka.ua, украинская артиллерия высокоточным ударом нанесла поражение по месту концентрации боевиков. Среди них оказался криминальный авторитет, экс-«депутат» «ДНР» и владелец развлекательного центра Бермуды Юрий Крикуленко.
Юрий Крикуленко до 2014 года являлся детутатом горловского городского совета. Он стал основателем «русской весны» в Горловке, а затем перешел на сторону оккупантов.
Долгое время пытался возобновить свои криминальные схемы по вывозу металлолома, у него были конфликты с еще одним представителем криминального мира в Горловке Арменом Саркисяном.
При этом пропагандистские СМИ сообщают, что у Крикуленко якобы случился инфаркт.
10 августа журналист Денис Казанский сообщил, что в Горловке произошел пожар в клубе Бермуды.
По его словам, как раз проходило важное совещание.
По данным журналистов, клуб Бермуды в Горловке принадлежал «депутату ДНР» и местному криминальному авторитету Юрию Крикуленко по кличке Беня.
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