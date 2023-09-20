В горах на границе с Румынией обнаружили человеческий скелет. ГПСУ предполагает, что тело принадлежит уклонисту из Запорожья 20 сентября, 18:14 Тело обнаружили в труднодоступных горах напротив участка отдела пограничной службы Шибены Ивано-Франковской области (Фото:пресс-служба Госпогранслужбы)

На территории Румынии в труднодоступных горах обнаружили тело человека в теплой одежде. Предварительно, погибший мог быть жителем Запорожья 1988 года рождения, который пытался выехать из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«На днях на территории Румынии, недалеко от границы с Украиной, обнаружили тело человека, на которое пробираясь по горам, натолкнулся турист. Предварительно установлено, что погибший был жителем Запорожья 1988 года рождения», — говорится в сообщении.

Видео дня

Как утверждает ведомство, тело обнаружили в труднодоступных горах напротив участка отдела пограничной службы Шибены Ивано-Франковской области. По внешним признакам, тело, скорее даже скелет в теплой одежде, пролежало там длительное время, утверждают пограничников.

Пограничники отметили, что с начала полномасштабной войны зафиксировано уже 24 случая, когда украинский мужчина призывного возраста погиб на границе Украины со странами Евросоюза. Предыдущие 23 были обнаружены на границе с Румынией и Венгрией в Закарпатье, из них 19 — у реки Тиса.

Фото: пресс-служба ГПСУ

«Обычно они пытались нелегально попасть в страны, где нет войны и, по иронии судьбы, погибали во время такого путешествия. Кое-где опасный маршрут за большие деньги предлагают преступники, наживающиеся на организации незаконного перемещения лиц через границу», — говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что такие случаи свидетельствуют о том, что незаконный путь через границу достаточно опасен.

Пресс-служба ГПСУ рассказала об относительно недавнем случае на участке отдела пограничной службы Шибены, который произошел с 32-летним мужчиной. Мужчина понял, что истощен и замерзает, и позвонил по телефону в ГСЧС, после чего был найден спасателями и пограничниками.