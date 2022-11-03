ВСУ уничтожили оккупационную администрацию в Голой Пристани — видео 3 ноября, 11:21 Информации о потерях оккупантов пока не поступало (Фото:t.me/hueviyherson)

Украинские военные нанесли удар по оккупационной администрации во временно подконтрольной РФ Голой Пристани Скадовского района Херсонской области.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав видео с места происшествия.

Как видно на обнародованных кадрах, в результате удара здание, в котором расположились российские захватчики и их коллаборанты, было практически полностью разрушено.

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В то же время информации о потерях противника пока не поступало.