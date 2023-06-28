В Голой Пристани россияне обустроили склады для хранения награбленного — Маляр 28 июня, 17:30 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области россияне обустроили склады, чтобы хранить украденное у местных жителей имущество.

«Преступная сущность пронизывает страну-агрессора снизу вверх», — пишет она в Telegram.

Маляр сообщила, что в Голой Пристани в конфискованных зданиях оккупанты обустроили склады хранения награбленного имущества.

Видео дня

Так, по ее данным, оккупанты обустроили пункты разборки угнанных автомобилей на запчасти для дальнейшей их реализации на территории РФ.

Читайте также: Ирина Геращенко Путин фактически легализовал мародерство

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что в результате взрыва 13 июня во временно оккупированном Мелитополе, был поврежден участок железной дороги, по которому россияне транспортируют награбленное с прифронтовых территорий.