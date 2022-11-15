В Голой Пристани Херсонской области раздались взрывы

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Об этом сообщает Суспильне.

Вечером в понедельник, 14 ноября, в Голой Пристани в Херсонской области раздались взрывы.

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