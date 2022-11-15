В Голой Пристани Херсонской области раздались взрывы

15 ноября, 00:50
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Голая Пристань (Фото:khersonline.net)

Голая Пристань (Фото:khersonline.net)

Вечером в понедельник, 14 ноября, в Голой Пристани в Херсонской области раздались взрывы.

Об этом сообщает Суспильне.

О взрывах сообщили местные жители.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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