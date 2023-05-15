Соединенные Штаты Америки доставили в Германию 31 танк Abrams , которые будут использоваться для обучения военных ВСУ.

Об этом заявил официальный представитель Пентагон Патрик Райдер.

«Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию», — сказал Райдер.

По его словам, их будут использовать для подготовки к дальнейшему обучению украинских танкистов.

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Представитель Пентагона добавил, что украинские военные, по оценкам США, прибудут на учебу в течение нескольких следующих недель.