Танки Abrams для обучения украинских военных доставлены в Германию — Пентагон

15 мая, 22:17
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Танки Abrams (Фото:ArmyChiefStaff/Twitter)

Танки Abrams (Фото:ArmyChiefStaff/Twitter)

Соединенные Штаты Америки доставили в Германию 31 танк Abrams, которые будут использоваться для обучения военных ВСУ.

Об этом заявил официальный представитель Пентагон Патрик Райдер.

«Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию», — сказал Райдер.

По его словам, их будут использовать для подготовки к дальнейшему обучению украинских танкистов.

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Представитель Пентагона добавил, что украинские военные, по оценкам США, прибудут на учебу в течение нескольких следующих недель.

В Пентагоне пояснили, что 31 танк Abrams, который будет отправлен в Германию для обучения ВСУ, не попадет на фронт.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Германия Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины

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