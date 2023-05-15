Танки Abrams для обучения украинских военных доставлены в Германию — Пентагон
Танки Abrams (Фото:ArmyChiefStaff/Twitter)
Соединенные Штаты Америки доставили в Германию 31 танк Abrams, которые будут использоваться для обучения военных ВСУ.
Об этом заявил официальный представитель Пентагон Патрик Райдер.
«Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию», — сказал Райдер.
По его словам, их будут использовать для подготовки к дальнейшему обучению украинских танкистов.
Представитель Пентагона добавил, что украинские военные, по оценкам США, прибудут на учебу в течение нескольких следующих недель.
В Пентагоне пояснили, что 31 танк Abrams, который будет отправлен в Германию для обучения ВСУ, не попадет на фронт.