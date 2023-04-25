В Германии семья хотела сменить российскую фамилию, но суд не разрешил 25 апреля, 20:32 Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

В Германии супружеская пара хотела сменить фамилию, которая звучит как российская: говорят, что она создавала для них неудобства в повседневной жизни. Однако суд отклонил просьбу.

Об этом говорится на сайте суда.

Так, супружеская пара утверждала, что фамилия создавала для них неудобства с начала полномасштабного российского вторжения. О какой именно фамилии идет речь, пресс-служба суда не уточняет.

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Судьи отметили, что фамилию можно сменить только если для этого есть уважительная причина. Однако когда фамилия имеет иностранное происхождение или не звучит по-немецки, это не является уважительной причиной. Истцы не доказали, что их фамилия является психологическим бременем для них и их дочери.

Также суд не увидел достаточно экономических причин для смены фамилии. Судьи отмечают, что фамилия оказывает экономическое влияние только на второстепенную деятельность истца. Однако вообще никаких признаков значительного неблагоприятного влияния на экономическое состояние семьи суд не увидел.