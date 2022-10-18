В Германии озвучили сроки поставок обещанной помощи ВСУ

18 октября, 22:15
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Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

Флаг Германии (Фото:tvjoern / pixabay)

До конца этого года Германия передаст Украине бронированные машины, танки-мостоукладчики, гаубицы, РСЗО и антидронные системы.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время Берлинского внешнеполитического форума, сообщает Укринформ.

По ее словам, огромный пакет помощи Вооруженным силам Украины уже на подходе.

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«В этом году будут переданы бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладочные танки, дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дополнительные РСЗО, антидронные системы. Мы будем поддерживать в вопросе разминирования», — заявила Ламбрехт.

Кроме того, ожидается «зимний пакет» помощи Украине, в который войдут генераторы.

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По ее мнению, сейчас Украине больше всего нужны средства противовоздушной обороны и артиллерия. Министр отметила, что обсуждает военные потребности с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Также она отметила, что Германия не имеет «красных линий» в вопросе поставок оружия Украине, однако будет поставлять лишь то, что будет согласовано с союзниками.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вооружение Военная помощь Украина-Германия Война России против Украины

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