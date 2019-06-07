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В Германии обнаружили убитой участницу шоу Україна має талант

Сегодня, 11:49
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В Германии обнаружили убитой участницу шоу Україна має талант - фото

Alla Klyshta/Facebook

Клишта участвовала в шоу Україна має талант в 2011 году

Проживавшую в Германии украинскую артистку Аллу Клишту нашли мертвой.

Как сообщает Daily Mail, ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено в реке Рейн.

Украинка исчезла еще в конце апреля. Ее поиски начались после того, как 33-летняя Клишта не вышла на работу в парке развлечений Европа-Парк, где она участвовала в одном из шоу.

Известно, что по подозрению в убийстве артистки немецкая полиция задержала ее 30-летнего знакомого, с которым они ранее встречались, однако никаких обвинений никому пока не предъявлено.

Клишта стала широко известной после участия в нескольких талант-шоу, в том числе в Україна має талант в 2011 году.

Кроме того, она выступала также в его немецком и румынском аналогах.

Теги:   Артисты Убийства Германия Украинцы

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