В Германии обнаружили убитой участницу шоу Україна має талант Сегодня, 11:49 Цей матеріал також доступний українською Alla Klyshta/Facebook Клишта участвовала в шоу Україна має талант в 2011 году Alla Klyshta/Facebook

Проживавшую в Германии украинскую артистку Аллу Клишту нашли мертвой.

Как сообщает Daily Mail, ее тело со следами насильственной смерти было обнаружено в реке Рейн.

Украинка исчезла еще в конце апреля. Ее поиски начались после того, как 33-летняя Клишта не вышла на работу в парке развлечений Европа-Парк, где она участвовала в одном из шоу.

Известно, что по подозрению в убийстве артистки немецкая полиция задержала ее 30-летнего знакомого, с которым они ранее встречались, однако никаких обвинений никому пока не предъявлено.

Клишта стала широко известной после участия в нескольких талант-шоу, в том числе в Україна має талант в 2011 году.

Кроме того, она выступала также в его немецком и румынском аналогах.