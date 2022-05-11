В Германии начали готовить украинских военных к применению гаубиц PzH 2000 11 мая, 15:53 Цей матеріал також доступний українською Украина получит от Германии семь гаубиц PzH 2000, а еще пять предоставят Нидерланды (Фото:mezha.media)

Военнослужащие ВСУ приступили к учениям по обращению с самоходными артиллерийскими установками PzH 2000.

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Об этом в среду, 11 мая, сообщила министр обороны страны Кристина Ламбрехт.

«Сегодня в Германии стартовали тренировки украинских солдат на Panzerhaubitze 2000. Мы вместе с Нидерландами планируем обучение до 18 украинских экипажей. Это означает, что ни Германия, ни НАТО не станут воюющей стороной», — написала она у себя в Twitter.

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Ранее сообщалось, что Германия пообещала предоставить Украины семь гаубиц PzH 2000 в дополнение к еще пяти от Нидерландов.

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