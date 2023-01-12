«У россиян не все в порядке». Генштаб ВСУ объяснил замену Суровикина на Герасимова 12 января, 13:01 Генштаб ВСУ внимательно отслеживает кадровые перестановки в руководстве ВС РФ (Фото:Коллаж NV)

В Генеральном штабе ВСУ считают, что частые кадровые изменения в руководстве российских оккупационных сил свидетельствуют о проблемах в управлении войсками.

Таким образом там прокомментировали смену Сергея Суровикина на должности командующего объединенной группировкой РФ на Валерия Герасимова.

По словам начальника главного оперативного управления Генштаба бригадного генерала Алексея Громова, если бы у россиян было все в порядке, кадровые изменения с такой частотой не проходили бы.

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«Мы отслеживаем то, что периодически в руководстве вооруженных сил страны-оккупанта происходят кадровые изменения… Последние кадровые изменения свидетельствуют о том, что существует необходимость в их рядах в сочетании управления и системы руководства войсками. Не все у них получается так, как они хотят», — объяснил он во время брифинга в четверг, 12 января.

Суровикин занял должность командующего оккупационными войсками 8 октября 2022 года.

Такое назначение вызвало одобрение со стороны чеченского диктатора Рамзана Кадырова и основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

В то же время Герасимов регулярно подвергается резкой критике с их стороны.