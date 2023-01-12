«У россиян не все в порядке». Генштаб ВСУ объяснил замену Суровикина на Герасимова

12 января, 13:01
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Генштаб ВСУ внимательно отслеживает кадровые перестановки в руководстве ВС РФ (Фото:Коллаж NV)

Генштаб ВСУ внимательно отслеживает кадровые перестановки в руководстве ВС РФ (Фото:Коллаж NV)

В Генеральном штабе ВСУ считают, что частые кадровые изменения в руководстве российских оккупационных сил свидетельствуют о проблемах в управлении войсками.

Таким образом там прокомментировали смену Сергея Суровикина на должности командующего объединенной группировкой РФ на Валерия Герасимова.

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По словам начальника главного оперативного управления Генштаба бригадного генерала Алексея Громова, если бы у россиян было все в порядке, кадровые изменения с такой частотой не проходили бы.

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«Мы отслеживаем то, что периодически в руководстве вооруженных сил страны-оккупанта происходят кадровые изменения… Последние кадровые изменения свидетельствуют о том, что существует необходимость в их рядах в сочетании управления и системы руководства войсками. Не все у них получается так, как они хотят», — объяснил он во время брифинга в четверг, 12 января.

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Суровикин занял должность командующего оккупационными войсками 8 октября 2022 года.

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Такое назначение вызвало одобрение со стороны чеченского диктатора Рамзана Кадырова и основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

В то же время Герасимов регулярно подвергается резкой критике с их стороны.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Валерий Герасимов Война России против Украины Генштаб ВСУ Сергей Суровикин

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