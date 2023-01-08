Более 111 тысяч уничтоженных оккупантов. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российской армии в войне против Украины

8 января, 08:26
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Поле под Бахмутом, Донецкая область, 7 января 2023 года (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Поле под Бахмутом, Донецкая область, 7 января 2023 года (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 111 170 своих солдат — из них 430 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 8 января, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 319-й день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 08.01.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава - около 111 170 (+430) человек ликвидировано
  • танков - 3069 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин - 6130 (+5) ед.
  • артиллерийских систем - 2065 (+3) ед.
  • РСЗО - 431 (+0) ед.
  • средств ПВО - 217 (+0) ед.
  • самолетов - 285 (+0) ед.
  • вертолетов - 272 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1849 (+5)
  • крылатых ракет - 723 (+0)
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4801 (+3) ед.
  • специальной техники - 183 (+1)

Данные уточняются.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Российские войска Генеральный штаб Российские военные Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери

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