Более 111 тысяч уничтоженных оккупантов. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российской армии в войне против Украины 8 января, 08:26 Поле под Бахмутом, Донецкая область, 7 января 2023 года (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 111 170 своих солдат — из них 430 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 8 января, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 319-й день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 08.01.2023 ориентировочно составили:

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личного состава - около 111 170 (+430) человек ликвидировано

танков - 3069 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 6130 (+5) ед.

артиллерийских систем - 2065 (+3) ед.

РСЗО - 431 (+0) ед.

средств ПВО - 217 (+0) ед.

самолетов - 285 (+0) ед.

вертолетов - 272 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1849 (+5)

крылатых ракет - 723 (+0)

кораблей/катеров - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4801 (+3) ед.

специальной техники - 183 (+1)

Данные уточняются.